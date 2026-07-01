Informations pratiques

Chauny

Brocante A’corps danse

Chauny Aisne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Rendez-vous le 26 juillet rue de la République à Chauny pour la brocante A’ corps danse.

Horaires

7h00 pour les exposants

de 8h00 à 18h00 pour le public

Informations pratiques

2€ le mètre, réservé aux particuliers et interdit aux professionnels sauf aux commerçants appartenant à l’axe de brocante.

Inscription et paiement obligatoire à la réservation au bar 4.21 de Chauny, ouvert de 8h00 à 11h00 toute la semaine.

Rendez-vous le 26 juillet rue de la République à Chauny pour la brocante A’ corps danse.

Horaires

7h00 pour les exposants

de 8h00 à 18h00 pour le public

Informations pratiques

2€ le mètre, réservé aux particuliers et interdit aux professionnels sauf aux commerçants appartenant à l’axe de brocante.

Inscription et paiement obligatoire à la réservation au bar 4.21 de Chauny, ouvert de 8h00 à 11h00 toute la semaine. .

Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 07 98

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English :

Join us on July 26 on Rue de la République in Chauny for the A’ corps danse flea market.

Hours:

7:00 a.m. for vendors

8:00 a.m. to 6:00 p.m. for the public

Practical information:

2? per meter; reserved for private individuals and closed to professionals, except for merchants belonging to the flea market district.

Registration and payment are required upon reservation at Bar 4.21 in Chauny, open from 8:00 a.m. to 11:00 a.m. all week.

L’événement Brocante A’corps danse Chauny a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Cœur de Picard