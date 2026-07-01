Brocante A’corps danse Chauny
dimanche 26 juillet 2026 · Chauny
Informations pratiques
Chauny
Brocante A’corps danse
Chauny Aisne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Rendez-vous le 26 juillet rue de la République à Chauny pour la brocante A’ corps danse.
Horaires
7h00 pour les exposants
de 8h00 à 18h00 pour le public
Informations pratiques
2€ le mètre, réservé aux particuliers et interdit aux professionnels sauf aux commerçants appartenant à l’axe de brocante.
Inscription et paiement obligatoire à la réservation au bar 4.21 de Chauny, ouvert de 8h00 à 11h00 toute la semaine.
Rendez-vous le 26 juillet rue de la République à Chauny pour la brocante A’ corps danse.
Horaires
7h00 pour les exposants
de 8h00 à 18h00 pour le public
Informations pratiques
2€ le mètre, réservé aux particuliers et interdit aux professionnels sauf aux commerçants appartenant à l’axe de brocante.
Inscription et paiement obligatoire à la réservation au bar 4.21 de Chauny, ouvert de 8h00 à 11h00 toute la semaine. .
Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 07 98
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English :
Join us on July 26 on Rue de la République in Chauny for the A’ corps danse flea market.
Hours:
7:00 a.m. for vendors
8:00 a.m. to 6:00 p.m. for the public
Practical information:
2? per meter; reserved for private individuals and closed to professionals, except for merchants belonging to the flea market district.
Registration and payment are required upon reservation at Bar 4.21 in Chauny, open from 8:00 a.m. to 11:00 a.m. all week.
L’événement Brocante A’corps danse Chauny a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Cœur de Picard
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