Brocante annuelle/Vide-Greniers Jardins des Pins Arromanches-les-Bains
Brocante annuelle/Vide-Greniers Jardins des Pins Arromanches-les-Bains dimanche 19 juillet 2026.
Arromanches-les-Bains
Brocante annuelle/Vide-Greniers
Jardins des Pins Derrière le Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Brocante/Vide greniers. Venez faire des affaires, dénicher des pièces uniques à des prix imbattables, tout en vous promenant sur la digue d’Arromanches ou sont installés les stands, le long de la mer.
Un vide-greniers ou brocante, c’est l’occasion idéale pour les exposants de désencombrer sa maison, de donner une seconde vie à ses objets et de gagner un peu d’argent tout en passant un moment convivial. Pour les chineurs , c’est l’occasion de faire des affaires, de dénicher des pièces uniques à des prix imbattables et de venir se promener sur la digue d’Arromanches ou sont installés les stands, le long de la mer. .
Jardins des Pins Derrière le Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr
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English : Brocante annuelle/Vide-Greniers
Brocante/Vide greniers. Come and do some bargain hunting for unique items at unbeatable prices, while strolling along the seafront on the Arromanches breakwater.
L’événement Brocante annuelle/Vide-Greniers Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Bayeux Intercom
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