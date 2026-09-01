BROCANTE AUX LIVRES Bibliothèque Vigneux-de-Bretagne
samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque · Vigneux-de-Bretagne
Informations pratiques
Vigneux-de-Bretagne
BROCANTE AUX LIVRES
Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
La médiathèque vous propose une brocante aux livres
Rendez-vous organisé par la Bibliothèque .
Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr
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L’événement BROCANTE AUX LIVRES Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-08-13 par Pays Erdre Canal Forêt
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