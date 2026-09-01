BROCANTE AUX LIVRES Bibliothèque Vigneux-de-Bretagne

Informations pratiques

Vigneux-de-Bretagne

BROCANTE AUX LIVRES

Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

La médiathèque vous propose une brocante aux livres

Rendez-vous organisé par la Bibliothèque .

Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr

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L’événement BROCANTE AUX LIVRES Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-08-13 par Pays Erdre Canal Forêt