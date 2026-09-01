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AGENDA · Vigneux-de-Bretagne

BROCANTE AUX LIVRES Bibliothèque Vigneux-de-Bretagne

samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque · Vigneux-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
9, rue Fontaine Saint-Martin
Ville
44360 Vigneux-de-Bretagne
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Vigneux-de-Bretagne

BROCANTE AUX LIVRES

Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :
2026-09-12

La médiathèque vous propose une brocante aux livres
Rendez-vous organisé par la Bibliothèque   .

Bibliothèque 9, rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire   bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr

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L’événement BROCANTE AUX LIVRES Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-08-13 par Pays Erdre Canal Forêt

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