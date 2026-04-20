FESTIVAL DES GROUPES LOCAUX Vigneux-de-Bretagne
samedi 26 septembre 2026 · Vigneux-de-Bretagne
Informations pratiques
Vigneux-de-Bretagne
FESTIVAL DES GROUPES LOCAUX
Le Miron halle du Miron Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Une soirée festive, conviviale et intergénérationnell
Dragon la jeunesse qui fait rugir la scène
Ils sont jeunes, talentueux et débordent d’énergie ! Dragon, c’est l’histoire de trois adolescents passionnés qui ont déjà conquis le cœur de nombreux Vignolais.
Leur recette ? Un mélange explosif de chanson festive et de rock, porté par des textes engagés, des riffs percutants et une présence scénique remarquable. Suivi par la municipalité depuis ses débuts, le groupe ne cesse de progresser et promet un moment aussi enthousiasmant qu’authentique.
Lily Dollar des reprises revisitées pour toutes les générations
Habitué de la Halle du Miron, Lily Dollar fera son retour accompagné de ses six musiciens. Le groupe propose un répertoire riche et varié qui traverse les styles et les époques. Avec des reprises revisitées et une énergie communicative, Lily Dollar réussit à rassembler toutes les générations autour d’un même plaisir celui de partager la musique en live.
Yellow Mandarins une amitié communicative
Yellow Mandarins est un trio guitares, basse, batterie qui s’est créé il y a une dizaine d’année à Vigneux-de-Bretagne. Le groupe est apprécié pour sa palette musicale variée, des reprises revisitées folk, pop ou rock et leurs compositions originales aux mélodies accrocheuses et aux rythmes dynamiques.
Sur scène, les Yellow Mandarins séduisent par leur complicité naturelle, la dynamique de leur jeu, un batteur-chanteur omniprésent et la proximité qu’ils jouent avec leur public. Une découverte qui pourrait bien vous surprendre…
Une soirée festive, conviviale et intergénérationnelle, placée sous le signe de la découverte, du partage et de la valorisation des talents du territoire. Mais cette première édition réserve également une surprise les spectateurs seront invités à participer à la naissance du festival en choisissant son futur nom. .
Le Miron halle du Miron Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 11 77 culture.evenementiel@vigneuxdebretagne.fr
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English :
A festive, friendly, and intergenerational evening
L’événement FESTIVAL DES GROUPES LOCAUX Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-08-13 par Pays Erdre Canal Forêt
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