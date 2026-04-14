Brocante aux matériaux sur la rive droite : une brocante anti-gaspi dans le domaine du bâtiment, Bordeaux Métropole, Bordeaux

Brocante aux matériaux sur la rive droite : une brocante anti-gaspi dans le domaine du bâtiment 17 et 18 avril Bordeaux Métropole Gironde

Inscription pour les artisans souhaitant vendre des matériaux : https://cma-nouvelleaquitaine.fr/a-cote-de-chez-vous/actualites/brocante-materiaux2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T09:00:00+02:00 – 2026-04-17T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T09:00:00+02:00 – 2026-04-18T19:00:00+02:00

Cette brocante anti-gaspi permet aux entreprises du BTP et aux artisans de vendre leurs stocks dormants pour leur donner une seconde vie : surplus de chantiers, micro-stocks, produits déclassés ou matériaux de réemploi…, qui, autrement, finiraient en déchetterie. Le fonctionnement :

• L’événement se déroule directement dans les réserves des entreprises

• Les entreprises transforment leurs matériaux non utilisés en ressources pour d’autres professionnels et libèrent de la place dans leurs entrepôts.

• Les matériaux sont proposés à des prix réduits de -60% à -90% par rapport au prix initial.

• Une carte interactive des points de vente sera publiée en mars pour guider les visiteurs.

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Les artisans peuvent s’inscrire pour participer afin de vendre leurs stocks dormants pour leur donner une seconde vie. Professionnels comme particuliers pourront acheter ces produits. réemploi économie circulaire

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine Gironde