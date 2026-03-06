Brocante Barbezieux-Saint-Hilaire
Brocante Barbezieux-Saint-Hilaire dimanche 17 mai 2026.
Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Début : 2026-05-17 06:00:00
fin : 2026-05-17
2026-05-17
Venez nombreux à la brocante organisée par l’Association des fêtes de Plaisance à Barbezieux. Exposition véhicule Citroën. Restauration sur place. Frites, saucisses, andouillettes, sandwichs et buvette.
Visiteurs entrée gratuite.
Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 90 88 25
English : Brocante
Come along to the flea market organized by the Association des fêtes de Plaisance in Barbezieux. Citroën vehicle exhibition. Food available on site. French fries, sausages, andouillettes, sandwiches, and refreshments.
Free admission for visitors.
L’événement Brocante Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme du Sud Charente