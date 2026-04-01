B4 Les Jeudis Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire
B4 Les Jeudis Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire jeudi 30 avril 2026.
Barbezieux-Saint-Hilaire
B4 Les Jeudis
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Découvrez les groupes de musique sélectionnés pour le concours B4 LES JEUDIS. Au programme des ambiances différentes, des énergies à partager et surtout un groupe à élire pour jouer sur la scène des JEUDIS DE L’ÉTÉ de notre saison estivale 2026.
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Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02
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English : B4 Les Jeudis
Discover the bands selected for the B4 LES JEUDIS competition. On the programme: different atmospheres, energy to share and, above all, a band to vote for to play on the JEUDIS DE L’ÉTÉ stage during our 2026 summer season.
L’événement B4 Les Jeudis Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme du Sud Charente
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