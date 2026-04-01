B4 Les Jeudis Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire

Barbezieux-Saint-Hilaire

B4 Les Jeudis

Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Découvrez les groupes de musique sélectionnés pour le concours B4 LES JEUDIS. Au programme des ambiances différentes, des énergies à partager et surtout un groupe à élire pour jouer sur la scène des JEUDIS DE L’ÉTÉ de notre saison estivale 2026.

.

Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : B4 Les Jeudis

Discover the bands selected for the B4 LES JEUDIS competition. On the programme: different atmospheres, energy to share and, above all, a band to vote for to play on the JEUDIS DE L’ÉTÉ stage during our 2026 summer season.

L’événement B4 Les Jeudis Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme du Sud Charente