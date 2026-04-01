Eclipse et coquelicot Une Hirondelle Compagnie Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire

Barbezieux-Saint-Hilaire

Eclipse et coquelicot Une Hirondelle Compagnie

Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Éclipse et coquelicot joue du corps de la comédienne comme d’une marionnette vivante. Sa main gauche part à la rencontre de la droite, ses pieds ne sont pas en reste ! Son visage mobile et souriant nous invite à la suivre dans son exploration du monde.

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Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02

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English : Eclipse et coquelicot Une Hirondelle Compagnie

Eclipse et coquelicot plays with the actress’s body as if it were a living puppet. Her left hand reaches out to meet her right, and her feet are not to be outdone! Her expressive, smiling face invites us to follow her as she explores the world.

L’événement Eclipse et coquelicot Une Hirondelle Compagnie Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme du Sud Charente