Brass Band Junior et cadet Barbezieux-Saint-Hilaire

Brass Band Junior et cadet

Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Ce sont près d’une cinquantaine de jeunes, dont une trentaine d’élèves de l’EDM qui se produiront dans ces deux nouvelles formations de cuivres en Charente le Brass Band Junior et le Brass Band cadet.

Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 69 43 edm16@lacharente.fr

English : Brass Band Junior et cadet

Nearly fifty young people, including around thirty students from the EDM, will perform in these two new brass bands in Charente: the Junior Brass Band and the Cadet Brass Band.

