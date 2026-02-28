Orchestre du Sud Charente Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire

Orchestre du Sud Charente

Place de Verdun Château de Barbezieux Théâtre du Château Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2026-05-13 19:00:00

fin : 2026-05-13

2026-05-13

Composé de 40 musiciens, cet orchestre pluri-instrumental offrira un répertoire de musiques actuelles revisité dans l’esprit des fanfares de rue, avec des arrangements spécialement conçus par les enseignants.

Place de Verdun Château de Barbezieux Théâtre du Château Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 69 43 edm16@lacharente.fr

English : Orchestre du Sud Charente

Composed of 40 musicians, this multi-instrumental orchestra will perform a repertoire of contemporary music revisited in the spirit of street brass bands, with arrangements specially designed by the teachers.

