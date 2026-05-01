Mons

BROCANTE & BOURSE MOTO LES BROCS DU SUD

Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Rendez-vous à Mons pour deux jours d’exception !

Le samedi, chinez à la Broc Expo et dansez au rythme du ST Adèl Swing Trio (21h).

Dimanche, place à la Bourse Moto. Profitez d’une ambiance guinguette avec restauration et buvette sur place.

Un événement convivial signé Les Brocs du Sud !

Un week-end de trouvailles et de fête au cœur de l’Hérault !

Les Brocs du Sud vous invitent à un événement unique mêlant passion des objets anciens et culture vintage.

Le samedi 9 mai, lancez-vous dans une quête aux trésors dès 9h avec notre Broc Expo . En soirée, l’atmosphère s’électrise dès 21h, le groupe ST Adèl Swing Trio prend scène pour un concert live qui vous fera voyager dans le temps.

Le dimanche 10 mai, les passionnés de mécanique ont rendez-vous pour une grande Bourse Moto. Tout au long du week-end, profitez d’un service de restauration et d’une buvette pour prolonger ce moment de partage en famille ou entre amis.

Entrée libre et convivialité garantie sous le soleil de Mons-la-Trivalle ! .

Mons 34390 Hérault Occitanie +33 6 34 47 19 85

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English : BROCANTE & BOURSE MOTO LES BROCS DU SUD

Rendezvous in Mons for two exceptional days!

On Saturday, shop at the Broc Expo and dance to the rhythm of the ST Adèl Swing Trio (9pm).

On Sunday, make way for the Bourse Moto. Enjoy the guinguette atmosphere, with on-site refreshments and refreshment stands.

A convivial event from Les Brocs du Sud!

L’événement BROCANTE & BOURSE MOTO LES BROCS DU SUD Mons a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC