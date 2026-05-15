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Brocante Château-la-Vallière

Brocante Château-la-Vallière

Brocante Château-la-Vallière dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Grande allée derrière le gymnases

Ville : 37330 Château-la-Vallière

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Château-la-Vallière

Brocante

Grande allée derrière le gymnases Château-la-Vallière Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Brocante de l’APE la Vallée du Lac

Réservation des maintenant 06 48 10 73 94

Buvette & Restauration sur place
Brocante de l’APE la Vallée du Lac

Réservation des maintenant 06 48 10 73 94

Buvette & Restauration sur place   .

Grande allée derrière le gymnases Château-la-Vallière 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 05 29 71 10  ape.lavalleedulac@gmail.com

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English :

APE la Vallée du Lac flea market

Reservations now: 06 48 10 73 94

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L’événement Brocante Château-la-Vallière a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

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