Brocante Château-la-Vallière
Brocante Château-la-Vallière dimanche 7 juin 2026.
Château-la-Vallière
Brocante
Grande allée derrière le gymnases Château-la-Vallière Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Brocante de l’APE la Vallée du Lac
Réservation des maintenant 06 48 10 73 94
Buvette & Restauration sur place
Brocante de l’APE la Vallée du Lac
Réservation des maintenant 06 48 10 73 94
Buvette & Restauration sur place .
Grande allée derrière le gymnases Château-la-Vallière 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 05 29 71 10 ape.lavalleedulac@gmail.com
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English :
APE la Vallée du Lac flea market
Reservations now: 06 48 10 73 94
Refreshments & Catering on site
L’événement Brocante Château-la-Vallière a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE