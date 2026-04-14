Célébrons les producteurs de chez nous au Super U de Château La Vallière, Super U, Château-la-Vallière

Célébrons les producteurs de chez nous au Super U de Château La Vallière Vendredi 5 juin, 10h00 Super U Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Super U 75 Avenue du Général de Gaulle Château La Vallière Château-la-Vallière 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Célébrons les producteurs de chez nous au Super U