Célébrons les producteurs de chez nous au Super U de Château La Vallière, Super U, Château-la-Vallière
Célébrons les producteurs de chez nous au Super U de Château La Vallière, Super U, Château-la-Vallière vendredi 5 juin 2026.
Célébrons les producteurs de chez nous au Super U de Château La Vallière Vendredi 5 juin, 10h00 Super U Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Super U 75 Avenue du Général de Gaulle Château La Vallière Château-la-Vallière 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Célébrons les producteurs de chez nous au Super U