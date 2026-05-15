Château-la-Vallière

Fête de la ST JEAN

6 Rue de Lezay Marmesia Château-la-Vallière Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-21 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Le samedi 20 juin à partir de 17h foods trucks exposants artisanaux et concert

Le dimanche 21 juin vide grenier et prestation de maquillage d’art, sculpteurs de ballon, déambulation sur échasses et exposants artisanaux

Le samedi 20 juin à partir de 17h foods trucks exposants artisanaux et concert

Le dimanche 21 juin vide grenier et prestation de maquillage d’art, sculpteurs de ballon, déambulation sur échasses et exposants artisanaux .

6 Rue de Lezay Marmesia Château-la-Vallière 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 63 92 56 42 cdf.chateaulavalliere37@gmail.com

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English :

Saturday, June 20 from 5 p.m. foods trucks craft exhibitors and concert

Sunday June 21: flea market, face painting, balloon sculptors, stilt walkers and craft exhibitors

L’événement Fête de la ST JEAN Château-la-Vallière a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE