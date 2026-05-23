Brocante Fête de la Saint-Jean Château-la-Vallière
Brocante Fête de la Saint-Jean Château-la-Vallière dimanche 21 juin 2026.
Château-la-Vallière
Brocante Fête de la Saint-Jean
Parc de la mairie, Rue Lezay Marnesia Château-la-Vallière Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Dimanche 21 juin.
Arrivée à partir de 5h30 pour les exposants.
Parc de la mairie, rue Lezay Marnesia, allée devant mairie de Château la Valliére.
Dimanche 21 juin.
Arrivée à partir de 5h30 pour les exposants.
Parc de la mairie, rue Lezay Marnesia, allée devant mairie de Château la Valliére. .
Parc de la mairie, Rue Lezay Marnesia Château-la-Vallière 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 63 92 56 42 cdf.chateaulavalliere37@gmail.com
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English :
Sunday June 21st.
Arrival from 5:30 am for exhibitors.
Parc de la mairie, rue Lezay Marnesia, driveway in front of Château la Valliére town hall.
L’événement Brocante Fête de la Saint-Jean Château-la-Vallière a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE