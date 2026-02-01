Vaujours Retro Château-la-Vallière

Vaujours Retro

314 rue de Vaujours Château-la-Vallière Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 09:30:00

fin : 2026-09-27 11:30:00

Date(s) :

2026-02-22 2026-03-22 2026-04-26 2026-05-24 2026-06-28 2026-07-26 2026-08-23 2026-09-27 2026-10-25 2026-11-22 2026-12-27

Rendez-vous mensuel de véhicules anciens au château de Vaujours, tous les quatrièmes dimanches du mois de 9:30 à 11:30, organisé par l’association Les Amis du Château de Vaujours et ses bénévoles.

Café, thé, croissants, pâtisseries et boissons non-alcoolisées en vente sur place au profit de l’association.

Avec les soutiens de la Mairie de Château-La-Vallière, du Département d’Indre-et-Loire, de Classic Auto Invest, de Sport Rétro Touraine, La Vache Rose et de l’Association Les Amis Du Château de Vaujours. .

314 rue de Vaujours Château-la-Vallière 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 14 60 info@chateaudevaujours.com

English : Vaujours Rétro

Monthly meeting of vintage vehicles at the Château de Vaujours, every fourth Sunday of the month from 9:30 to 11:30, organised by the association Les Amis du Château de Vaujours and its volunteers.

Coffee, tea, croissants, pastries and non-alcoholic beverages for sale on the spot in aid of the assoc

