Chantilly

Brocante de Chantilly

2 Avenue du Général de Gaulle Chantilly Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Le dimanche 17 mai 2026, une brocante aura lieu au parc Watermaël Boitsfort à Chantilly, de 8h à 18h. Entrée gratuite. Moins de 50 exposants particuliers et pros. Buvette et restauration sur place dans un cadre arboré au bord du canal.

Dimanche 17 mai 2026, le parc Watermaël Boitsfort accueillera à Chantilly une belle brocante ouverte à tous, de 8h00 à 18h00. Situé au 2 avenue du Général de Gaulle, ce cadre arboré au bord du canal offre un lieu idéal pour flâner, chiner et profiter d’une journée agréable en plein air.

Cette brocante réunira moins de 50 exposants, particuliers comme professionnels, proposant une grande variété d’objets décoration, livres, vêtements, jouets, petit mobilier, trouvailles vintage ou curiosités inattendues. Une véritable invitation à dénicher de bonnes affaires tout en se promenant dans un environnement verdoyant.

L’entrée est gratuite pour tous les visiteurs. Une buvette ainsi qu’un point de restauration seront disponibles sur place pour se rafraîchir ou grignoter entre deux stands, rendant l’expérience encore plus conviviale.

Que vous soyez chineur passionné, promeneur du dimanche ou simple curieux, cette journée est l’occasion parfaite de profiter du printemps à Chantilly dans une ambiance chaleureuse et familiale. .

2 Avenue du Général de Gaulle Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 7 69 42 84 28

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English :

On Sunday May 17, 2026, a flea market will take place in Chantilly’s Parc Watermaël Boitsfort, from 8am to 6pm. Free admission. Fewer than 50 private and professional exhibitors. Refreshments and catering on site in a wooded setting on the banks of the canal.

L’événement Brocante de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2024-08-21 par Chantilly-Senlis Tourisme