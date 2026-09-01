Informations pratiques

Chantilly

Brocante de Chantilly

Boulevard de la Libération Maurice Schum Chantilly Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 06:30:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Le temps d’une journée, la Petite Pelouse de Chantilly se transforme en terrain de jeu pour les chineurs. Livres oubliés, vaisselle pleine de charme, jouets d’hier, objets insolites ou pépites décoratives… Prenez le temps de parcourir les stands et de vous laisser surprendre.

Le temps d’une journée, la Petite Pelouse de Chantilly se transforme en terrain de jeu pour les chineurs. Livres oubliés, vaisselle pleine de charme, jouets d’hier, objets insolites ou pépites décoratives… Prenez le temps de parcourir les stands et de vous laisser surprendre.

Que vous veniez avec une idée précise ou simplement l’envie de flâner, cette brocante promet une parenthèse conviviale, ponctuée de rencontres et de belles trouvailles. Une restauration est proposée sur place pour prolonger agréablement la balade. .

Boulevard de la Libération Maurice Schum Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 38 85 39 95 cf.chantilly@gmail.com

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English :

For one day, the Petite Pelouse in Chantilly is transformed into a playground for bargain hunters. Forgotten books, charming tableware, vintage toys, unusual finds, or decorative gems? Take the time to browse the stalls and let yourself be surprised.

L’événement Brocante de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2025-08-06 par Chantilly-Senlis Tourisme