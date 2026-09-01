Brocante de Chantilly Chantilly
dimanche 27 septembre 2026 · Chantilly
Informations pratiques
Chantilly
Brocante de Chantilly
Boulevard de la Libération Maurice Schum Chantilly Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 06:30:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Le temps d’une journée, la Petite Pelouse de Chantilly se transforme en terrain de jeu pour les chineurs. Livres oubliés, vaisselle pleine de charme, jouets d’hier, objets insolites ou pépites décoratives… Prenez le temps de parcourir les stands et de vous laisser surprendre.
Le temps d’une journée, la Petite Pelouse de Chantilly se transforme en terrain de jeu pour les chineurs. Livres oubliés, vaisselle pleine de charme, jouets d’hier, objets insolites ou pépites décoratives… Prenez le temps de parcourir les stands et de vous laisser surprendre.
Que vous veniez avec une idée précise ou simplement l’envie de flâner, cette brocante promet une parenthèse conviviale, ponctuée de rencontres et de belles trouvailles. Une restauration est proposée sur place pour prolonger agréablement la balade. .
Boulevard de la Libération Maurice Schum Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 38 85 39 95 cf.chantilly@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For one day, the Petite Pelouse in Chantilly is transformed into a playground for bargain hunters. Forgotten books, charming tableware, vintage toys, unusual finds, or decorative gems? Take the time to browse the stalls and let yourself be surprised.
L’événement Brocante de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2025-08-06 par Chantilly-Senlis Tourisme
À voir aussi à Chantilly (Oise)
- Brame du Cerf en forêt de Chantilly Chantilly 11 septembre 2026
- Exposition Rosa Bonheur et le cheval au Château de Chantilly Chantilly 12 septembre 2026
- Chantilly Arts & Elégance Richard Mille Chantilly 13 septembre 2026
- Exposition « Empreintes du temps, Chantilly par les cartes postales », place Omer Vallon Chantilly, Chantilly 19 septembre 2026
- Grand week-end de reconstitution historique, Château de Chantilly, Chantilly 19 septembre 2026