Chantilly

Les Féeries de Chantilly

Avenue de la Plaine des Aigles Chantilly Oise

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:00:00

fin : 2026-09-05 23:15:00

Date(s) :

2026-09-05

Les Féeries de Chantilly ont pour ambition de faire revivre l’excellence de l’art pyrotechnique dans un lieu chargé d’histoire et d’émotions. Chaque équipe rivalisera d’audace, d’émotion et de créativité pour tenter de remporter le trophée 2026… et conquérir le cœur du public !

Les Féeries de Chantilly ont pour ambition de faire revivre l’excellence de l’art pyrotechnique dans un lieu chargé d’histoire et d’émotions. Bien plus qu’un feu d’artifice, cet événement est une célébration du spectacle vivant, une création artistique internationale et un partage avec le public. Au-delà de son aspect spectaculaire, l’événement vise à renforcer l’attractivité touristique du territoire, à soutenir son dynamisme économique et à promouvoir un rayonnement culturel à l’échelle internationale.

Chaque équipe rivalisera d’audace, d’émotion et de créativité pour tenter de remporter le trophée 2026… et conquérir le cœur du public !

France ARTIFICE aura l’honneur de représenter La France.

Pyro Liuyang aura l’honneur de représenter La Chine.

EUROPEA PIROTECNIA aura l’honneur de représenter L’Espagne .

Avenue de la Plaine des Aigles Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

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English :

The aim of the Féeries de Chantilly is to revive the excellence of pyrotechnic art in a place steeped in history and emotion. Each team will compete with daring, emotion and creativity to win the 2026? trophy and conquer the hearts of the public!

L’événement Les Féeries de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-06-02 par Chantilly-Senlis Tourisme