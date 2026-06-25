Chantilly

Soirée Jazz au COB à Chantilly

36 Avenue du Maréchal Joffre Chantilly Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Profitez des douces soirées estivales dans une ambiance chic et décontractée, bercée par des concerts de jazz live. Cuisine savoureuse, cocktails, coucher de soleil et bonne musique tous les ingrédients sont réunis pour une soirée inoubliable.

Cet été, le jazz s’invite sur la terrasse du COB !

Profitez des douces soirées estivales dans une ambiance chic et décontractée, bercée par des concerts de jazz live. Cuisine savoureuse, cocktails, coucher de soleil et bonne musique tous les ingrédients sont réunis pour une soirée inoubliable.

Réservez votre table et laissez-vous porter par le rythme de l’été ! .

36 Avenue du Maréchal Joffre Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 58 20 00 contact@lecob.fr

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English :

Enjoy the balmy summer evenings in a chic and relaxed atmosphere, lulled by live jazz concerts. Delicious food, cocktails, sunsets, and great music: all the ingredients are there for an unforgettable evening.

L’événement Soirée Jazz au COB à Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-06-25 par Chantilly-Senlis Tourisme