Coups de Coeur à Chantilly Le Grand Air de Chantilly à l’hippodrome de Chantilly Chantilly
Coups de Coeur à Chantilly Le Grand Air de Chantilly à l’hippodrome de Chantilly Chantilly dimanche 30 août 2026.
Chantilly
Coups de Coeur à Chantilly Le Grand Air de Chantilly à l’hippodrome de Chantilly
Rue du Connétable Chantilly Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 17:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Le 30 août, l’Hippodrome ouvre ses pelouses à la crème de la crème de l’art lyrique français. Benjamin Bernheim, ténor parmi les plus recherchés des grandes scènes internationales — du Met à Covent Garden, de la Scala à l’Opéra de Paris — y retrouve la soprano Sandra Hamaoui et l’Orchestre Appassion
Une première à Chantilly. Le 30 août, l’Hippodrome ouvre ses pelouses à la crème de la crème de l’art lyrique français. Benjamin Bernheim, ténor parmi les plus recherchés des grandes scènes internationales — du Met à Covent Garden, de la Scala à l’Opéra de Paris — y retrouve la soprano Sandra Hamaoui et l’Orchestre Appassionato pour un programme tout entier dédié à la France qui chante Carmen, Roméo et Juliette, Werther, Manon, Thaïs. Puis Poulenc, Satie, Trenet, Brel, parce que la chanson française appartient au même patrimoine que le grand opéra.
Un après-midi de fête, en plein cœur de l’été. .
Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 62 29 02 78
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English :
On August 30, the Hippodrome opens its lawns to the crème de la crème of French opera. Benjamin Bernheim, one of the most sought-after tenors on the great international stages from the Met to Covent Garden, from La Scala to the Paris Opéra is joined by soprano Sandra Hamaoui and the Orchestre Appassion
L’événement Coups de Coeur à Chantilly Le Grand Air de Chantilly à l’hippodrome de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-06-03 par Chantilly-Senlis Tourisme
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