Soirée théâtrale Pyrame et Thisbée au château de Chantilly Chantilly

Chantilly

Soirée théâtrale Pyrame et Thisbée au château de Chantilly

Rue du Connétable Chantilly Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Pour le 400e anniversaire de Théophile de Viau, sa tragédie baroque revit à la Maison de Sylvie à Chantilly, le pavillon même où le poète fut autrefois protégé. Ce spectacle à la bougie, déclamé en vieux français sous les étoiles, déploie un jeu d’ombres caravagesque saisissant.

Dans le cadre des commémorations du 400e anniversaire de Théophile de Viau, cette pièce baroque prend vie au cœur même de la Maison de Sylvie, lieu chargé de son histoire c’est ici, à Chantilly, que le poète trouva refuge et inspiration, et qu’il donna son nom à ce pavillon en hommage à la protectrice qui l’accueillit. Un théâtre à la bougie sous le ciel étoilé, où les mots anciens reprennent vie dans une expérience hors du temps. La déclamation en vieux français en révèle toute la musicalité et la puissance, tandis que le spectacle déploie un jeu d’ombre et de lumière caravagesque, où visages et corps émergent de la pénombre avec une intensité saisissante.

Adaptée d’un mythe antique transmis par Ovide, la pièce raconte l’amour tragique de deux jeunes amants séparés par la haine de leurs familles, rappelant Roméo et Juliette de Shakespeare. Contraints de se parler à travers une fente dans un mur, Pyrame et Thisbée bravent les interdits pour se retrouver, au prix d’un destin funeste. Dans cette œuvre emblématique du théâtre baroque, Théophile de Viau exalte la liberté, la passion et la révolte contre l’ordre imposé, jusqu’à une métamorphose finale où amour et nature se confondent.

Une tragédie intime et envoûtante, où l’amour et la liberté se murmurent à la nuit dans une atmosphère à la fois picturale et profondément vivante.

Rendez-vous dans les jardins de la Maison de Sylvie, adaptation possible en cas de pluie.

Billetterie à venir .

Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

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English :

To celebrate Théophile de Viau’s 400th birthday, his baroque tragedy comes to life at the Maison de Sylvie in Chantilly, the very pavilion where the poet was once protected. This candlelit show, recited in Old French under the stars, features a striking Caravaggesque shadow play.

L’événement Soirée théâtrale Pyrame et Thisbée au château de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-06-05 par Chantilly-Senlis Tourisme