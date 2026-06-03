Chantilly

Fête du Tilleul à Chantilly

Rue du Bois Saint-Denis Chantilly Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 17:00:00

fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Une fête dédiée au tilleul à Chantilly avec cueillettes, dégustations, animations et marché de produits locaux. Une journée conviviale au cœur du Bois Saint-Denis, prolongée par un pique-nique partagé en soirée.

La Fête du Tilleul revient pour une nouvelle édition placée sous le signe de la nature, du partage et de la convivialité. Au cœur du Bois Saint-Denis à Chantilly, cet événement met à l’honneur cet arbre emblématique à travers une série d’animations et de rencontres accessibles à tous.

Tout au long de la floraison, le public est invité à participer à des moments de cueillette collective, pour découvrir les fleurs de tilleul et leurs usages, dans une ambiance simple et chaleureuse. Cette initiative participative permet de renouer avec des savoir-faire traditionnels tout en créant du lien entre habitants.

Une journée festive est proposée le Samedi 29 août avec des dégustations, des découvertes artisanales et des animations culturelles, avant de partager un moment convivial autour d’un pique-nique. Une belle occasion de célébrer la nature et de se retrouver dans un cadre apaisant et verdoyant. .

Rue du Bois Saint-Denis Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 62 42 00 communication@ville-chantilly.fr

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English :

A festival dedicated to the lime tree in Chantilly, with picking, tastings, entertainment and a market selling local produce. A convivial day in the heart of the Bois Saint-Denis, followed by a picnic in the evening.

L’événement Fête du Tilleul à Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-06-03 par Chantilly-Senlis Tourisme