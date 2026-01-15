Exposition Rosa Bonheur et le cheval au Château de Chantilly

Rue du Connétable Chantilly Oise

Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2027-01-03 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Exposition aux Cabinets d’arts graphiques Prince Amyn Aga Khan et musée vivant du cheval

Artiste très appréciée par le duc d’Aumale qui lui passe commande d’un tableau, Rosa Bonheur s’est rendue plusieurs fois au château de Chantilly. Passionnée par le cheval, c’est tout naturellement que le plus grand musée consacré à cet animal en France lui rend hommage.

Si Rosa Bonheur peint une grande variété d’animaux, le cheval semble occuper une place privilégiée, comme en témoigne le succès retentissant que connaît son fameux tableau Le Marché aux chevaux en 1853. L’artiste les étudie avec rigueur dans leur environnement naturel mais aussi dans les foires et les abattoirs et les représente avec une science de la forme et du mouvement rarement vue auparavant. Elle-même propriétaire de chevaux, Rosa Bonheur s’inspire de ses montures qui deviennent alors les muses de nombreux tableaux. Associant dessins, tableaux, photographies et rares archives, l’exposition révèle le processus de création qui lui permit de saisir, avec une sensibilité unique, la puissance, la grâce et l’individualité des chevaux qu’elle représente.

Organisé en deux volets, au musée Condé et au musée vivant du Cheval, cet événement s’intéresse à la relation que Rosa Bonheur a entretenue avec Chantilly et à son intérêt pour l’animal qui en est roi le cheval.

Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

English :

Exhibition at the Prince Amyn Aga Khan Graphic Arts Cabinets and the Living Museum of the Horse

L’événement Exposition Rosa Bonheur et le cheval au Château de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-01-15 par Chantilly-Senlis Tourisme