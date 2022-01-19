Pique-nique en Blanc au château de Chantilly Chantilly

Pique-nique en Blanc au château de Chantilly

Le samedi 13 juin 2026, le pique-nique en blanc revient pour une nouvelle édition ! Dans l’ambiance féerique du jardin anglais illuminé pour l’occasion, partagez un pique-nique unique en famille ou entre amis.

Au programme piste de danse éclairée, animation bar à vinyles, jeux en bois pour les petits mais aussi les grands, foodtrucks salés et sucrés, stands de vente de boissons sur place et illuminations sur le jardin de la Volière clôturant la soirée.

Les visiteurs peuvent apporter leurs paniers pique-nique (nappes blanches uniquement).

DRESS CODE

Tenue correcte blanche exigée (pas de motifs, pas de rayures, accès refusé à toute autre couleur…).

Dernière entrée à 21h30 Ouverture de la billetterie début mai, pas de billetterie sur place le jour de l’évènement Parking gratuit.

Report de la manifestation en cas d’intempéries (pluie, orage). Pas de remboursement possible.

1 Rue du Connètable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

English :

On Saturday June 13, 2026, the Picnic in White returns for another edition! Enjoy a unique picnic with family and friends in the magical setting of the English garden, illuminated for the occasion.

On the program: illuminated dance floor, vinyl bar entertainment, wooden games for young and old alike, sweet and savory foodtrucks, on-site drinks stands, and illuminations in the Volière garden to round off the evening.

Visitors can bring their own picnic baskets (white tablecloths only).

DRESS CODE

Proper white attire is required (no patterns, no stripes, no access to any other color?).

Last entry at 9:30 p.m. Ticket office opens in early May, no ticket office on site on the day of the event Free parking.

Event postponed in case of bad weather (rain, storm). No refunds possible.

German :

Am Samstag, dem 13. Juni 2026, findet wieder das Picknick in Weiß statt! In der märchenhaften Atmosphäre des für diesen Anlass beleuchteten Englischen Gartens können Sie ein einzigartiges Picknick mit der Familie oder mit Freunden genießen.

Auf dem Programm stehen eine beleuchtete Tanzfläche, eine Vinylbar, Holzspiele für Groß und Klein, süße und herzhafte Foodtrucks, Getränkeverkaufsstände vor Ort und die Beleuchtung des Gartens der Volière, die den Abend abschließt.

Die Besucher können ihre Picknickkörbe mitbringen (nur weiße Tischdecken).

DRESS CODE

Weiße Kleidung (keine Muster, keine Streifen, andere Farben sind nicht erlaubt…).

Letzter Einlass um 21:30 Uhr Eröffnung des Kartenverkaufs Anfang Mai, kein Kartenverkauf vor Ort am Tag der Veranstaltung Kostenlose Parkplätze.

Verlegung der Veranstaltung bei schlechtem Wetter (Regen, Gewitter). Keine Rückerstattung möglich.

Italiano :

Sabato 13 giugno 2026, il Picnic in Bianco torna per una nuova edizione! Nella magica cornice del Giardino Inglese, illuminato per l’occasione, godetevi un picnic unico con la famiglia e gli amici.

Il programma prevede una pista da ballo illuminata, un bar in vinile, giochi in legno per grandi e piccini, foodtruck dolci e salati, stand di bevande in loco e illuminazioni nel giardino Volière per concludere la serata.

I visitatori sono invitati a portare il proprio cestino da picnic (solo tovaglie bianche).

CODICE D’ABITO

È richiesto un abbigliamento adeguato di colore bianco (niente fantasie, niente righe, accesso negato a qualsiasi altro colore).

Ultimo ingresso alle 21.30 La biglietteria apre all’inizio di maggio, non c’è biglietteria in loco il giorno dell’evento Parcheggio gratuito.

Evento rinviato in caso di maltempo (pioggia, tempesta). Nessun rimborso possibile.

Espanol :

El sábado 13 de junio de 2026, el Picnic en Blanco vuelve en una nueva edición En el mágico marco del Jardín Inglés, iluminado para la ocasión, disfruta de un picnic único con familiares y amigos.

El programa incluye una pista de baile iluminada, un bar de vinilos, juegos de madera para grandes y pequeños, foodtrucks dulces y salados, puestos de bebidas in situ e iluminaciones en el jardín de la Volière para redondear la velada.

Los visitantes pueden traer sus propias cestas de picnic (sólo manteles blancos).

CÓDIGO DE VESTIMENTA

Se requiere vestimenta blanca adecuada (sin estampados, sin rayas, acceso denegado a cualquier otro color).

Última entrada a las 21.30 h Apertura de las taquillas a principios de mayo, no habrá taquillas el día del evento Aparcamiento gratuito.

Evento aplazado en caso de mal tiempo (lluvia, tormenta). No se admiten devoluciones.

