Compétition de Glisse Urbaine au Stade des Bourgognes Chantilly
Compétition de Glisse Urbaine au Stade des Bourgognes Chantilly samedi 20 juin 2026.
Chantilly
Compétition de Glisse Urbaine au Stade des Bourgognes
3 Route des Bourgognes Chantilly Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Un contest dédié aux sports de glisse réunissant skate, roller, trottinette et BMX. Entre performance et convivialité, participants et public profitent d’un événement dynamique au skate park, avec défis, figures et lots à gagner.
Les amateurs de glisse ont rendez-vous pour un après-midi placé sous le signe de la performance, du partage et de l’adrénaline. Ce contest réunit skateurs, riders en roller, trottinette et BMX autour d’un moment sportif et spectaculaire, ouvert aux jeunes passionnés comme aux curieux.
Dans une ambiance dynamique et conviviale, les participants auront l’occasion de montrer leurs talents, d’échanger et de relever des défis sur les modules du skate park. Figures, vitesse et créativité seront au cœur de l’événement, pour le plus grand plaisir du public.
Entre esprit de compétition et plaisir de rider ensemble, cet événement promet un beau moment de sport urbain, rythmé et accessible, avec de nombreux lots à la clé.
Contest de skate, roller, trottinette et BMX
Skate park du stade des Bourgognes
Inscriptions sur place de 13h à 13h30
Contest de 14h à 18h
Catégorie à partir de 12 ans .
3 Route des Bourgognes Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 62 70 53 jeunesseetsports@ville-chantilly.fr
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English :
A contest dedicated to board sports, bringing together skateboarding, rollerblading, scootering and BMX. Between performance and conviviality, participants and public enjoy a dynamic event in the skate park, with challenges, tricks and prizes to be won.
L’événement Compétition de Glisse Urbaine au Stade des Bourgognes Chantilly a été mis à jour le 2026-06-03 par Chantilly-Senlis Tourisme
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