Prix de Diane Longines Chantilly Chantilly
Prix de Diane Longines Chantilly Chantilly dimanche 14 juin 2026.
Chantilly
Prix de Diane Longines Chantilly
Avenue de la Plaine des Aigles Chantilly Oise
Tarif : 0 – 0 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14 21:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Vivez une expérience hors du temps, où la magie et la majesté se rencontrent pour la 177ème édition du Prix de Diane Longines. Dans le cadre enchanteur de Chantilly, l’élégance et l’émotion s’unissent pour donner vie à un rêve éveillé.
Le Prix de Diane Longines se tiendra le dimanche 14 juin 2026 à l’Hippodrome de Chantilly.
L’alliance de la performance et de l’élégance:
Vivez une expérience hors du temps, où la magie et la majesté se rencontrent pour la 177ème édition du Prix de Diane Longines. Dans le cadre enchanteur de Chantilly, l’élégance et l’émotion s’unissent pour donner vie à un rêve éveillé.
Que ce soit sur les pistes, au cœur des festivités ou dans l’art du concours d’élégance, ce rendez-vous incontournable demeure l’incarnation parfaite de la grâce et du prestige.
Une invitation à découvrir, vivre et célébrer une tradition qui transcende les générations et continue de fasciner. .
Avenue de la Plaine des Aigles Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 1 76 49 47 12 evenements@france-galop.com
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English :
Live a timeless experience, where magic and majesty meet for the 177th edition of the Prix de Diane Longines. In the enchanting setting of Chantilly, elegance and emotion unite to bring a daydream to life.
L’événement Prix de Diane Longines Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-05-06 par Chantilly-Senlis Tourisme
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