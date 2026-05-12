Festival Thalie Les 7 jours de Simon Labrosse à l’espace Bouteiller de Chantilly Chantilly
Festival Thalie Les 7 jours de Simon Labrosse à l’espace Bouteiller de Chantilly Chantilly mardi 16 juin 2026.
Chantilly
Festival Thalie Les 7 jours de Simon Labrosse à l’espace Bouteiller de Chantilly
3 Avenue du Bouteiller Chantilly Oise
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:30:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Le THALIE FESTIVAL présente Les 7 jours de Simon Labrosse de l’autrice Canadienne Carole Fréchette.
Tout public à partir de 12 ans.
Le THALIE FESTIVAL présente Les 7 jours de Simon Labrosse de l’autrice Canadienne Carole Fréchette.
Dans cette comédie grinçante, Simon, jeune trentenaire, tente de rompre avec la morosité de son quotidien.
Tour à tour, cascadeur émotionnel, finisseur de phrases, flatteur d’égo, il se réinvente chaque jour pour sublimer sa vie.
Tout public à partir de 12 ans. .
3 Avenue du Bouteiller Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France academie.artsdramatiques@gmail.com
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English :
The THALIE FESTIVAL presents Les 7 jours de Simon Labrosse by Canadian author Carole Fréchette.
For all ages 12 and up.
L’événement Festival Thalie Les 7 jours de Simon Labrosse à l’espace Bouteiller de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Chantilly-Senlis Tourisme
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