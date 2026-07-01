Festival « la Scène au Jardin » au Potager des Princes Chantilly
vendredi 24 juillet 2026 · Chantilly
Informations pratiques
Chantilly
Festival « la Scène au Jardin » au Potager des Princes
17 Rue de la Faisanderie Chantilly Oise
Tarif : 15.44 – 15.44 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-07-24
Le Festival accueille des compagnies de théâtre professionnelles dont les spectacles se fondent dans le décor naturel du Théâtre de la Faisanderie. Ce décor permet des mises en scène originales, audacieuses et les situations les plus théâtrales prennent une couleur cinématographique.
Le festival « La Scène au Jardin » se déroule chaque été dans le somptueux Théâtre de la Faisanderie, théâtre où la scène repose sur un étang et les côtés s’ouvrent sur le parc du Potager des Princes.
Le Festival accueille des compagnies de théâtre professionnelles dont les spectacles se fondent dans le décor naturel du Théâtre de la Faisanderie. Ce décor permet des mises en scène originales, audacieuses et les situations les plus théâtrales prennent une couleur cinématographique.
Pour sa dix-neuvième édition, La Scène au Jardin vous invite à vivre des instants riches en émotions, en réflexion et en partage. Cette année encore, notre programmation, exigeante et éclectique, célèbre un théâtre populaire, accessible, généreux et profondément humain.
Programme complet à télécharger ci-dessous ou sur le site Internet. .
17 Rue de la Faisanderie Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France contact@lasceneaujardin.com
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English :
The Festival welcomes professional theater companies whose shows blend into the natural setting of the Théâtre de la Faisanderie. This setting allows for original, daring staging, with even the most theatrical situations taking on a cinematic color.
L’événement Festival « la Scène au Jardin » au Potager des Princes Chantilly a été mis à jour le 2024-06-03 par Chantilly-Senlis Tourisme
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