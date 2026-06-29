L’été au Pavillon de Manse Chantilly

Chantilly

L’été au Pavillon de Manse

34 Rue des Cascades Chantilly Oise

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Les vacances s’annoncent chaudes, venez vous rafraîchir au Pavillon de Manse. Notre équipe de médiation a concocté un programme familial qui fait la part belle à l’eau expériences ludiques, manipulations et découvertes pour petits et grands. Un moment à partager, entre science, patrimoine…

Les vacances s’annoncent chaudes, venez vous rafraîchir au Pavillon de Manse. Notre équipe de médiation a concocté un programme familial qui fait la part belle à l’eau expériences ludiques, manipulations et découvertes pour petits et grands. Un moment à partager, entre science, patrimoine… et fraîcheur ! À vos gouttes, prêts, expérimentez !

Les visites du Pavillon (libres ou guidées) sont toutes sur réservation via le site internet.

Visite Libre

Explorez le Pavillon à votre rythme grâce à un parcours libre. Un livret-jeu accompagne les enfants pour une découverte ludique. Comptez environ 45 minutes.

Visite Guidée

Du mardi au vendredi, à 15h45 (sauf le 14 juillet)

Durée environ 45 minutes

Partez à la découverte de la machine élévatoire qui alimentait en eau les fontaines des jardins du Château de Chantilly au 17ème siècle. Découvrez aussi les machines du 19ème siècle et la blanchisserie mécanisée.

Animation de fin de visite Le Tir à l’eau Un jeu d’adresse amusant pour découvrir la force du jet d’eau et comprendre comment la

pression peut déplacer les objets !

Tarifs Adulte 10 € / Enfant de 4 à 15 ans 6 €

Réservation Recommandée.

Parcours tourbillonnant, la visite qui bouge !

A 10h30 les mercredis 22- 29 juillet et les mercredis 19 et 26 août

Découvrez les machines du Pavillon autrement manipulez un petit moulin, dansez avec les machines, expérimentez et observez les mécanismes en mouvement. Une visite ludique et interactive pour les familles avec enfants de 5 à 10 ans.A partir de 7 ans. Réservation obligatoire. Durée environ 1h15. Tarifs 10€.

Atelier de l’été

– Lab’eau Pendant 1h, petits et grands découvrent les secrets de l’eau en jouant les apprentis scientifiques. Expériences, défis et manipulations vous attendent pour comprendre les propriétés étonnantes de ce liquide pas si ordinaire. Ensemble, observez, testez et amusez-vous ! Dès 6 ans. Les mardis et mercredis (sauf 14 juillet) à 14h30. 8€par personne.

– Moulin Pendant 1h, petits et grands explorent la force de l’eau à travers manipulations et expériences. Ensemble, observez, comprenez et amusez-vous en fabriquant un moulin miniature. Découvrez comment l’eau peut devenir une source de mouvement. Dès 4 ans. Les jeudis et vendredis (sauf le 7 août) à 14h30.

Petites Manip’

– Fontaines et jets d’eau En 30 minutes chrono, explorez les secrets des fontaines et jets d’eau en actionnant une maquette. Pression, circulation… comment l’eau monte-t-elle sans moteur ? À vous de jouer ! (dès 4 ans) Les jeudis et vendredis (sauf 7 août) à 16h45. 4€par personne.

– Engrenages En 30 minutes chrono, combinez, inversez et testez des engrenages pour comprendre comment se transmet et se transforme le mouvement. Un atelier très tactile et plein de déclics ! (dès 6 ans) Les jeudis et vendredis (sauf le 7 août) à 14h. 4€par personne.

– Bateaux: En 30 minutes chrono, manipulez différents types de petits bateaux à propulsion par eau ou par chaleur, comparez leurs mécanisme. (dès 6 ans) Les mardis et mercredis (sauf le 14 juillet) à 16h45. 4€par personne.

– Fontaine de Héron: En 30 minutes chrono, découvrez comment faire jaillir l’eau grâce à la seule force de la gravité en construisant votre propre fontaine de Héron. Une expérience bluffante ! (dès 6 ans) Les mardis et mercredis (sauf le 14 juillet) à 14h. 4€par personne. .

34 Rue des Cascades Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 62 01 33

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English :

It’s shaping up to be a hot summer—come cool off at the Pavillon de Manse. Our education team has put together a family-friendly program that puts water front and center: fun experiments, hands-on activities, and discoveries for all ages. A moment to share, combining science and heritage…

L’événement L’été au Pavillon de Manse Chantilly a été mis à jour le 2026-06-24 par Chantilly-Senlis Tourisme