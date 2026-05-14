Chantilly

Stage de Théâtre à l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly

71 Rue du Connétable Chantilly Oise

Tarif : 150 – 150 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Stage pour les enfants du CP au CM2

De 10h à 16h.

Au programme

– Improvisations

– Travail sur les émotions et la construction de personnages

– Travail sur des textes

Petite présentation en fin de stage.

Avec la comédienne Marine Bosio.

7 inscrits minimum

Stage pour les enfants du CP au CM2

De 10h à 16h.

Au programme

– Improvisations

– Travail sur les émotions et la construction de personnages

– Travail sur des textes

Petite présentation en fin de stage.

Avec la comédienne Marine Bosio.

7 inscrits minimum .

71 Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 51 52 24 68

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English :

Workshop for children from CP to CM2

From 10 a.m. to 4 p.m.

Program:

– Improvisations

– Work on emotions and character building

– Work on texts

Short presentation at the end of the workshop.

With actress Marine Bosio.

minimum 7 participants

L’événement Stage de Théâtre à l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-05-14 par Chantilly-Senlis Tourisme