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Stage de Théâtre à l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly Chantilly

Stage de Théâtre à l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly Chantilly lundi 6 juillet 2026.

Adresse : 71 Rue du Connétable

Ville : 60500 Chantilly

Département : Oise

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 150 150 Tarif de base plein tarif

Chantilly

Stage de Théâtre à l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly

71 Rue du Connétable Chantilly Oise

Tarif : 150 – 150 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Stage pour les enfants du CP au CM2
De 10h à 16h.
Au programme
– Improvisations
– Travail sur les émotions et la construction de personnages
– Travail sur des textes

Petite présentation en fin de stage.
Avec la comédienne Marine Bosio.

7 inscrits minimum
Stage pour les enfants du CP au CM2
De 10h à 16h.
Au programme
– Improvisations
– Travail sur les émotions et la construction de personnages
– Travail sur des textes

Petite présentation en fin de stage.

Avec la comédienne Marine Bosio.

7 inscrits minimum   .

71 Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 51 52 24 68 

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English :

Workshop for children from CP to CM2
From 10 a.m. to 4 p.m.
Program:
– Improvisations
– Work on emotions and character building
– Work on texts

Short presentation at the end of the workshop.
With actress Marine Bosio.

minimum 7 participants

L’événement Stage de Théâtre à l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-05-14 par Chantilly-Senlis Tourisme

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