Stage de Théâtre à l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly Chantilly
Stage de Théâtre à l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly Chantilly lundi 6 juillet 2026.
Chantilly
Stage de Théâtre à l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly
71 Rue du Connétable Chantilly Oise
Tarif : 150 – 150 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-10 16:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Stage pour les enfants du CP au CM2
De 10h à 16h.
Au programme
– Improvisations
– Travail sur les émotions et la construction de personnages
– Travail sur des textes
Petite présentation en fin de stage.
Avec la comédienne Marine Bosio.
7 inscrits minimum
Stage pour les enfants du CP au CM2
De 10h à 16h.
Au programme
– Improvisations
– Travail sur les émotions et la construction de personnages
– Travail sur des textes
Petite présentation en fin de stage.
Avec la comédienne Marine Bosio.
7 inscrits minimum .
71 Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 51 52 24 68
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English :
Workshop for children from CP to CM2
From 10 a.m. to 4 p.m.
Program:
– Improvisations
– Work on emotions and character building
– Work on texts
Short presentation at the end of the workshop.
With actress Marine Bosio.
minimum 7 participants
L’événement Stage de Théâtre à l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-05-14 par Chantilly-Senlis Tourisme
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