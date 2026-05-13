Les secrets du costume au temps de Théophile de Viau, Château de Chantilly, Chantilly

Les secrets du costume au temps de Théophile de Viau Samedi 23 mai, 19h00 Château de Chantilly Oise

11 € sur place.

Gratuit pour les moins de 25 ans.

Inclus dans le billet Journées des Plantes de Chantilly.

Gratuit pour les Amis du Musée Condé, les détenteurs des pass annuels « Solo » et « Tribu ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Aglaé Plaete, costumière et artisane d’art, propose une immersion dans le monde du costume ancien. Inspirée par Théophile de Viau, qui célèbre les sensations, la matière et la beauté des formes, cette démonstration invite à un regard sensible sur le vêtement. À travers son savoir-faire textile, elle dévoile les techniques et les secrets de création du XVIIe siècle. Les visiteurs découvrent de manière ludique les matières, les formes et les détails qui composent ces costumes d’époque. Une animation sensible et vivante, qui fait dialoguer patrimoine, création et transmission, dans une approche inspirée par la poésie du geste et des sens.

• Durée : de 19h à 22h00.

• Lieu : galerie des Cerfs.

Château de Chantilly Rpt des Lions, 60500 Chantilly, France Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France 0344273180 https://chateaudechantilly.fr En donnant ses collections à l’Institut de France, le prince Henri d’Orléans (1822-1897), duc d’Aumale, faisait le souhait que celles-ci soient présentées au public. Les collections de Chantilly sont constituées de peintures, arts graphiques, mobilier, objets d’art et sculptures. Depuis Paris : Autoroutes A3 et/ou A1 sortie « Chantilly » ou D316 et D317. Depuis Lille et Bruxelles : Autoroute A1 sortie « Senlis ». Parking payant.

Aglaé Plaete, costumière et artisane d’art, propose une immersion dans le monde du costume ancien. Inspirée par Théophile de Viau, qui célèbre les sensations, la matière et la beauté des formes, à un…

©Aglae Plaete