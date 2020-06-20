Journées des Plantes au château de Chantilly Édition Printemps 2025 Chantilly

Journées des Plantes au château de Chantilly Édition Printemps 2025

1 Rue du Connètable Chantilly Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 10:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Rendez-vous incontournable dédié aux plantes, à la biodiversité et aux tendances du jardin, les Journées des Plantes de Chantilly rassemblent plus de 200 pépiniéristes et exposants parmi les plus prestigieux d’Europe. Une édition placée sous le signe des jardins inattendus, pour fêter les dix ans de l’évènement !

Les Journées des Plantes de Chantilly c’est:

• Toutes les gammes de plantes réunies dans un lieu d’exception à proximité de Paris les classiques, les nouveautés, les plus belles, les plus rares…

• L’événement de référence, de réputation internationale, qui réunit les passionnés de jardins, les esthètes et les curieux.

• L’excellence des pépiniéristes européens parmi plus de 200 exposants sélectionnés

• Des ateliers pratiques, des conseils, des conférences, des lancements de nouvelles variétés…

• Un Jury international des Mérites présent pour distinguer les plus belles plantes le festival de Cannes de la profession

• 3 jours pour acheter, partager, découvrir, visiter, apprendre, fêter les plantes !

• Billet Journées des Plantes de Chantilly + Parc (n’incluant pas l’accès au Château ni aux Grandes Écuries) tarif plein à 14 euros et tarif réduit à 10 euros.

• Billet 1 Jour + Journées des Plantes de Chantilly (donnant accès à l’intégralité du domaine) tarif plein à 18 euros et tarif réduit à 14,50 euros. .

1 Rue du Connètable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

English :

A not-to-be-missed event dedicated to plants, biodiversity and garden trends, the Journées des Plantes de Chantilly brings together over 200 of Europe?s most prestigious nurseries and exhibitors.

German :

Die Journées des Plantes in Chantilly sind ein wichtiger Treffpunkt für Pflanzen, Biodiversität und Gartentrends.

Italiano :

Un evento imperdibile dedicato alle piante, alla biodiversità e alle tendenze del giardino, le Giornate delle Piante di Chantilly riuniscono oltre 200 tra i più prestigiosi vivaisti ed espositori europei.

Espanol :

Cita ineludible dedicada a las plantas, la biodiversidad y las tendencias del jardín, las Jornadas de las Plantas de Chantilly reúnen a más de 200 viveristas y expositores entre los más prestigiosos de Europa.

