Coups de Coeur à Chantilly François Leleux & Kammerakademie Potsdam Chantilly
Coups de Coeur à Chantilly François Leleux & Kammerakademie Potsdam Chantilly samedi 23 mai 2026.
Coups de Coeur à Chantilly François Leleux & Kammerakademie Potsdam
Rue du Connétable Chantilly Oise
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Avec ses Coups de Cœur à Chantilly, François Leleux déploie tout son talent de grand musicien, de virtuose souverain, de chef inspirant passeur d’énergies. Cantilien de cœur, il trouve naturellement en ces lieux un terrain où l’écoute et l’exigence nourrissent ses audaces. À la tête de l’orc
Avec ses Coups de Cœur à Chantilly, François Leleux déploie tout son talent de grand musicien, de virtuose souverain, de chef inspirant passeur d’énergies. Cantilien de cœur, il trouve naturellement en ces lieux un terrain où l’écoute et l’exigence nourrissent ses audaces. À la tête de l’orchestre Kammerakademie Potsdam, il propose un programme rare.
SAMEDI 23 MAI 17h Dôme des Grandes Ecuries
avec Rolando Villazo, le bouquet de Mozart
Kammerakademie Potsdam
Rolando Villazon ténor
François Leleux hautbois et direction
Josef Haydn Symphonie no. 49 en fa mineur La Passione
Jean Françaix: L’Horloge de Flore pour hautbois et orchestre
Wolfgang Amadeus Mozart Symphony no.. 29 en La Majeur K 201/186a
DIMANCHE 24 MAI 11H galerie de peinture
François Leleux présente Tsotne Zedginidze
À cinq ans, il découvre le piano. Un an plus tard, il commence à composer. Aujourd’hui, à seize ans, le Géorgien Tsotne Zedginidze est considéré comme le Mozart du XXIe siècle . Son répertoire, brassant l’époque romantique, les XXe et XXIe siècles ainsi que ses propres compositions témoignant de son amour pour l’opéra, suscite l’admiration des auditeurs du monde entier.
Tsotne Zedginidze piano
François Leleux hautbois
Alban Berg Sonate op. 1
Tsotne Zedginidze Sonate pour hautbois et piano (création mondiale)
Robert Schumann: Davidsbündlertänze op. 6
DIMANCHE 24 MAI 17H Dôme des Grandes Ecuries
Les parfums de Mozart
Mozart et Beethoven se répondent dans un clair-obscur de chambre élégance du Divertimento K.563, verve populaire du Trio Gassenhauer , grâce du Quatuor pour hautbois. Autour de François Leleux, Sayaka Shoji, Mathieu Herzog, Marc Coppey et Iddo Bar-Shaï tissent un art du dialogue, précis, libre, lumineux.
François Leleux hautbois
Sayaka Shoji violon
Mathieu Herzog alto
Marc Coppey violoncelle
Iddo Bar-Shai piano
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento en mi bémol K 563
Ludwig van Beethoven Trio Gassenhauer op. 11
Wolfgang Amadeus Mozart Quatuor pour hautbois K 370 .
Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 62 29 02 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With his Coups de C?ur a? Chantilly, Franc?ois Leleux deploys all his talent as a great musician, a sovereign virtuoso and an inspiring conductor. A Cantilian at heart, he naturally finds in these surroundings a terrain where listening and exacting standards fuel his audacity. At the head of the orc
L’événement Coups de Coeur à Chantilly François Leleux & Kammerakademie Potsdam Chantilly a été mis à jour le 2026-02-21 par Chantilly-Senlis Tourisme