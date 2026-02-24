Coups de Coeur à Chantilly François Leleux & Kammerakademie Potsdam Chantilly

Coups de Coeur à Chantilly François Leleux & Kammerakademie Potsdam

Avec ses Coups de Cœur à Chantilly, François Leleux déploie tout son talent de grand musicien, de virtuose souverain, de chef inspirant passeur d’énergies. Cantilien de cœur, il trouve naturellement en ces lieux un terrain où l’écoute et l’exigence nourrissent ses audaces. À la tête de l’orchestre Kammerakademie Potsdam, il propose un programme rare.

SAMEDI 23 MAI 17h Dôme des Grandes Ecuries

avec Rolando Villazo, le bouquet de Mozart

Kammerakademie Potsdam

Rolando Villazon ténor

François Leleux hautbois et direction

Josef Haydn Symphonie no. 49 en fa mineur La Passione

Jean Françaix: L’Horloge de Flore pour hautbois et orchestre

Wolfgang Amadeus Mozart Symphony no.. 29 en La Majeur K 201/186a

DIMANCHE 24 MAI 11H galerie de peinture

François Leleux présente Tsotne Zedginidze

À cinq ans, il découvre le piano. Un an plus tard, il commence à composer. Aujourd’hui, à seize ans, le Géorgien Tsotne Zedginidze est considéré comme le Mozart du XXIe siècle . Son répertoire, brassant l’époque romantique, les XXe et XXIe siècles ainsi que ses propres compositions témoignant de son amour pour l’opéra, suscite l’admiration des auditeurs du monde entier.

Tsotne Zedginidze piano

François Leleux hautbois

Alban Berg Sonate op. 1

Tsotne Zedginidze Sonate pour hautbois et piano (création mondiale)

Robert Schumann: Davidsbündlertänze op. 6

DIMANCHE 24 MAI 17H Dôme des Grandes Ecuries

Les parfums de Mozart

Mozart et Beethoven se répondent dans un clair-obscur de chambre élégance du Divertimento K.563, verve populaire du Trio Gassenhauer , grâce du Quatuor pour hautbois. Autour de François Leleux, Sayaka Shoji, Mathieu Herzog, Marc Coppey et Iddo Bar-Shaï tissent un art du dialogue, précis, libre, lumineux.

François Leleux hautbois

Sayaka Shoji violon

Mathieu Herzog alto

Marc Coppey violoncelle

Iddo Bar-Shai piano

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento en mi bémol K 563

Ludwig van Beethoven Trio Gassenhauer op. 11

Wolfgang Amadeus Mozart Quatuor pour hautbois K 370 .

