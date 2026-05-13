La crème chantilly : poésie d’un nuage sucré, Château de Chantilly, Chantilly

La crème chantilly : poésie d’un nuage sucré Samedi 23 mai, 19h00 Château de Chantilly Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

La Confrérie des Chevaliers Fouetteurs vous invite à une parenthèse gourmande au coeur de la cour d’honneur. Dans l’esprit de Théophile de Viau, qui célèbre les plaisirs simples et les sensations, cette halte met à l’honneur le goût, la douceur et le plaisir des sens. Ces douceurs emblématiques célèbrent un savoir-faire local à la fois généreux et raffiné, en écho à une forme de gourmandise élégante. Une escale savoureuse qui prolonge l’expérience gastronomique de la soirée, entre patrimoine, plaisir et poésie des sens.

• De 19h à 21h45.

• Lieu : cour d’honneur.

Château de Chantilly Rpt des Lions, 60500 Chantilly, France Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France 0344273180 https://chateaudechantilly.fr En donnant ses collections à l’Institut de France, le prince Henri d’Orléans (1822-1897), duc d’Aumale, faisait le souhait que celles-ci soient présentées au public. Les collections de Chantilly sont constituées de peintures, arts graphiques, mobilier, objets d’art et sculptures. Depuis Paris : Autoroutes A3 et/ou A1 sortie « Chantilly » ou D316 et D317. Depuis Lille et Bruxelles : Autoroute A1 sortie « Senlis ». Parking payant.

La Confrérie des Chevaliers Fouetteurs vous invite à une parenthèse gourmande au coeur de la cour d’honneur. Dans l’esprit de Théophile de Viau, qui célèbre les plaisirs simples et les sensations, à …

©H.Grébert