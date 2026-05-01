Dolce Vita à l’Auberge du Jeu de Paume. Chantilly
Dolce Vita à l’Auberge du Jeu de Paume. Chantilly jeudi 14 mai 2026.
Chantilly
Dolce Vita à l’Auberge du Jeu de Paume.
4 Rue du Connétable Chantilly Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-05-14
À partir du 14 mai, chaque jeudi durant la saison estivale, laissez-vous porter par l’esprit Dolce Vita à l’Auberge du Jeu de Paume.
Spritz élégants, vins italiens, antipasti et focaccia à partager composent un moment convivial et ensoleillé, idéal pour savourer l’été autour du bar et du patio.
À partir du 14 mai, chaque jeudi durant la saison estivale, laissez-vous porter par l’esprit Dolce Vita à l’Auberge du Jeu de Paume.
Spritz élégants, vins italiens, antipasti et focaccia à partager composent un moment convivial et ensoleillé, idéal pour savourer l’été autour du bar et du patio. .
4 Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 65 50 40 info@aubergedujeudepaume.fr
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English :
From May 14, every Thursday during the summer season, let yourself be carried away by the spirit of Dolce Vita at the Auberge du Jeu de Paume.
Elegant spritzers, Italian wines, antipasti and focaccia to share make for a convivial, sunny moment, ideal for savoring summer around the bar and patio.
L’événement Dolce Vita à l’Auberge du Jeu de Paume. Chantilly a été mis à jour le 2026-04-29 par Chantilly-Senlis Tourisme
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