Soirée « Mythes et légendes », Musée de la Dentelle de Chantilly, Chantilly

Soirée « Mythes et légendes » Samedi 23 mai, 20h00 Musée de la Dentelle de Chantilly Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Quand la nuit enveloppe le musée, les fils se mettent à chuchoter… Le temps d’une soirée, les conteuses de l’association Conteusement vôtre vous invitent à un voyage entre mythes, légendes et récits oniriques, là où l’art du fil rejoint l’imaginaire. Au cœur de cette nuit contée, découvrez les grandes histoires qui traversent les siècles : le destin tragique d’Arachné, tisseuse défiant les dieux, les légendes sur l’origine de la dentelle et les histoires de fils merveilleux et d’étoffes enchantées… Entre ombre et lumière, la dentelle devient langage, mémoire et sortilège dans une atmosphère invitant le public à écouter, rêver et s’émerveiller.

Avec Mariejo Dewambrechies, Marion Baticle-Pothier, Myriam Ledent et Françoise Levernier de l’association Conteusement vôtre.

Musée de la Dentelle de Chantilly 34 Rue d’Aumale, 60500 Chantilly, France Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France 0344609236 http://www.dentelle-chantilly.fr http://facebook.com/dentelledechantilly/ L’art de croiser, histoire et modernité… telle est l’ambition du musée de la dentelle de Chantilly. Fondé sur une collection de dentelles noires et d’objets liés à la technique de cet artisanat pratiqué à Chantilly durant les XVIII et XIXe siècles, le musée assure un rôle de conservation mais aussi de préservation du geste et de sensibilisation à la technique de la dentelle aux fuseaux, en collaboration avec des dentellières professionnelles et amateurs. Au-delà de l’histoire, le musée est résolument tourné vers l’avenir, tissant, au fil de sa programmation, des liens entre patrimoine et création contemporaine à l’occasion de 2 expositions temporaires par an. En train : 25 minutes de Paris (en TER) 1h d’Amiens Puis 10 minutes à pieds depuis la gare de Chantilly En voiture : 40 minutes de Paris 1h30 d’Amiens

Quand la nuit enveloppe le musée, les fils se mettent à chuchoter… Le temps d’une soirée, les conteuses de l’association Conteusement vôtre vous invitent à un voyage entre mythes, légendes et récits …

© musée de la dentelle