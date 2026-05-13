Chasse aux mots poétiques à la Viau, Château de Chantilly, Chantilly

Chasse aux mots poétiques à la Viau Samedi 23 mai, 19h00 Château de Chantilly Oise

11 € sur place.

Gratuit pour les moins de 25 ans.

Inclus dans le billet Journées des Plantes de Chantilly.

Gratuit pour les Amis du Musée Condé, les détenteurs des pass annuels « Solo » et « Tribu ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Une chasse poétique invite les enfants à explorer librement le château à la recherche de mots mystérieusement dissimulés dans les salles. Issus du monde de Théophile de Viau, ces mots — ombre, lumière, silence ou encore vallon — éveillent l’imaginaire à chaque découverte. Les participants doivent en retrouver au moins six, en les mémorisant au fil de leur déambulation. Cette quête ludique transforme la visite en aventure sensible, entre observation, jeu et poésie. À la fin du parcours, chaque enfant devient apprenti poète et reçoit un diplôme.

Château de Chantilly Rpt des Lions, 60500 Chantilly, France Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France 0344273180 https://chateaudechantilly.fr En donnant ses collections à l’Institut de France, le prince Henri d’Orléans (1822-1897), duc d’Aumale, faisait le souhait que celles-ci soient présentées au public. Les collections de Chantilly sont constituées de peintures, arts graphiques, mobilier, objets d’art et sculptures. Depuis Paris : Autoroutes A3 et/ou A1 sortie « Chantilly » ou D316 et D317. Depuis Lille et Bruxelles : Autoroute A1 sortie « Senlis ». Parking payant.

Une chasse poétique invite les enfants à explorer librement le château à la recherche de mots mystérieusement dissimulés dans les salles. Issus du monde de Théophile de Viau, ces mots — ombre, ou — à…

©Sophie Lloyd