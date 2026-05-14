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Stage Arts Dramatiques à l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly Chantilly

Stage Arts Dramatiques à l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly Chantilly lundi 29 juin 2026.

Adresse : 71 Rue du Connétable

Ville : 60500 Chantilly

Département : Oise

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 180 180 Tarif de base plein tarif

Chantilly

Stage Arts Dramatiques à l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly

71 Rue du Connétable Chantilly Oise

Tarif : 180 – 180 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 10:00:00
fin : 2026-07-03 16:00:00

Date(s) :
2026-06-29

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71 Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 51 52 24 68 

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English :

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L’événement Stage Arts Dramatiques à l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-05-14 par Chantilly-Senlis Tourisme

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