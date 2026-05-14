Chantilly

Stage Arts Dramatiques à l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly

71 Rue du Connétable Chantilly Oise

Tarif : 180 – 180 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 10:00:00

fin : 2026-07-03 16:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Passer une semaine comme à la Star Ac !

Découvrez les Arts dramatiques dans leur pluralité

Théâtre/Chant/Danse/Cinéma.

Vivez une semaine artistique intense en stimulant votre créativité.

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71 Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 51 52 24 68

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English :

Spend a week like on Star Ac!

Discover dramatic arts in all their diversity:

Theater/Chant/Dance/Cinema.

Experience an intense artistic week, stimulating your creativity.

L’événement Stage Arts Dramatiques à l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-05-14 par Chantilly-Senlis Tourisme