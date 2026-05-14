Stage Arts Dramatiques à l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly Chantilly
Stage Arts Dramatiques à l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly Chantilly lundi 29 juin 2026.
Chantilly
Stage Arts Dramatiques à l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly
71 Rue du Connétable Chantilly Oise
Tarif : 180 – 180 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 10:00:00
fin : 2026-07-03 16:00:00
Date(s) :
2026-06-29
Passer une semaine comme à la Star Ac !
Découvrez les Arts dramatiques dans leur pluralité
Théâtre/Chant/Danse/Cinéma.
Vivez une semaine artistique intense en stimulant votre créativité.
Passer une semaine comme à la Star Ac !
Découvrez les Arts dramatiques dans leur pluralité
Théâtre/Chant/Danse/Cinéma.
Vivez une semaine artistique intense en stimulant votre créativité. .
71 Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 51 52 24 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Spend a week like on Star Ac!
Discover dramatic arts in all their diversity:
Theater/Chant/Dance/Cinema.
Experience an intense artistic week, stimulating your creativity.
L’événement Stage Arts Dramatiques à l’Académie des Arts Dramatiques de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-05-14 par Chantilly-Senlis Tourisme
À voir aussi à Chantilly (Oise)
- Journées des Plantes au château de Chantilly Édition Printemps 2025 Chantilly 22 mai 2026
- LE BOUQUET DE MOZART DOME DES GRANDES ECURIES Chantilly 23 mai 2026
- Coups de Coeur à Chantilly François Leleux & Kammerakademie Potsdam Chantilly 23 mai 2026
- Les secrets du costume au temps de Théophile de Viau, Château de Chantilly, Chantilly 23 mai 2026
- Chasse aux mots poétiques à la Viau, Château de Chantilly, Chantilly 23 mai 2026