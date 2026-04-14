Balade à vélo avec Chantilly à vélo, Monument à Henri d’Orléans, Chantilly

Balade à vélo avec Chantilly à vélo Samedi 4 juillet, 14h15 Monument à Henri d’Orléans Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:15:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:15:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00

Rendez-vous le premier samedi de chaque mois derrière les Grandes Écuriesau pied de la statue du Duc d’Aumaleà 14h15 pour une balade à vélo !

Plus d’infos

Monument à Henri d’Orléans Rue du Réservoir, 60500 Chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.velooise.fr/events/balade-a-velo-avec-chantilly-a-velo/var/ri-6.l-L1 »}] [{« link »: « https://www.velooise.fr/events/balade-a-velo-avec-chantilly-a-velo/var/ri-6.l-L1 »}]

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