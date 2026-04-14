Balade à vélo avec Chantilly à vélo, Monument à Henri d’Orléans, Chantilly
Balade à vélo avec Chantilly à vélo, Monument à Henri d’Orléans, Chantilly samedi 4 juillet 2026.
Balade à vélo avec Chantilly à vélo Samedi 4 juillet, 14h15 Monument à Henri d’Orléans Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:15:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T14:15:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00
Rendez-vous le premier samedi de chaque mois derrière les Grandes Écuriesau pied de la statue du Duc d’Aumaleà 14h15 pour une balade à vélo !
Plus d’infos
Monument à Henri d’Orléans Rue du Réservoir, 60500 Chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.velooise.fr/events/balade-a-velo-avec-chantilly-a-velo/var/ri-6.l-L1 »}] [{« link »: « https://www.velooise.fr/events/balade-a-velo-avec-chantilly-a-velo/var/ri-6.l-L1 »}]
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