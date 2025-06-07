Festival La Scène Au Jardin, Théâtre de la Faisanderie, Chantilly

Festival La Scène Au Jardin 24 juillet – 21 septembre Théâtre de la Faisanderie Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T00:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-21T00:00:00+02:00 – 2026-09-21T23:59:00+02:00

Le Festival La Scène au Jardin a été créé en 2008 sur l’initative de Virginie Bienaimé, comédienne et metteur en scène.

Il se déroule chaque été dans le somptueux Théâtre de la Faisanderie, théâtre où la scène repose sur un étang et les côtés s’ouvrent sur le parc du Potager des Princes.

Le Festival accueille des compagnies de théâtre professionnelles dont les spectacles se fondent avec le décor naturel du Théâtre de la Faisanderie. Ce décor permet des mises en scène originales, audacieuses et les situations les plus théâtrales prennent une couleur cinématographique.

Les choix artistiques exigeants répondent à un public éclectique désireux de spectacles mêlant qualité, émotions et divertissement.

Théâtre de la Faisanderie 17, rue de la Faisanderie 60500 Chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasceneaujardin.com/ »}]

Le Festival accueille des compagnies de théâtre professionnelles dont les spectacles se fondent avec le décor naturel du Théâtre de la Faisanderie. Théâtre

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