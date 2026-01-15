Exposition Napoléon à Chantilly au Château de Chantilly Chantilly

Exposition Napoléon à Chantilly au Château de Chantilly

Rue du Connétable Chantilly Oise

Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-06-06 au 2026-10-04

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

A priori, on ne penserait pas trouver des souvenirs napoléoniens au musée Condé, dont le nom rend hommage à la dynastie des princes de Condé, dont le dernier représentant, le duc d’Enghien, a été fusillé sur ordre de Bonaparte, alors premier consul.

En réalité, dans la droite ligne réconciliatrice de son père le roi Louis-Philippe, le duc d’Aumale s’est intéressé à la personne de l’Empereur et à son histoire, et a réuni représentations, souvenirs historiques, archives et ouvrages dont un grand nombre sont peu connus ou n’ont jamais été montrés au public. Alors que Caroline Murat, sera mise en valeur au Jeu de Paume, le cabinet des livres exposera les souvenirs méconnus et parfois extraordinaires de son illustre frère.

Du 6 juin au 4 octobre au Cabinet des Livres du Château de Chantilly .

Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At first glance, you wouldn’t expect to find any Napoleonic memorabilia at the Condé Museum, whose name pays tribute to the dynasty of the Princes de Condé, whose last representative, the Duc d’Enghien, was shot on the orders of Bonaparte, then First Consul.

