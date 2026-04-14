Mémoire des jardins, Château de Chantilly, Chantilly

Mémoire des jardins 5 – 7 juin Château de Chantilly Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, le Château de Chantilly propose, via son application mobile de visite, une expérience enrichie autour du thème de la vue, pensée pour petits et grands. Dans le cadre de cette thématique dédiée au regard et aux perceptions, l’application met notamment à disposition une sélection d’images d’archives des jardins à la française. Ces documents offrent une plongée saisissante dans le passé, permettant de redécouvrir les paysages tels qu’ils étaient autrefois et de mieux percevoir, au fil des regards, ce qui a aujourd’hui disparu. Pensé comme une expérience vivante et accessible, ce dispositif invite à un véritable voyage dans le temps, révélant l’évolution des lieux et des sensibilités, entre mémoire et contemplation.

Château de Chantilly Rpt des Lions, 60500 Chantilly, France Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France 0344273180 https://chateaudechantilly.fr Sur 115 hectares, Chantilly offre la possibilité de flâner dans le vaste parc, dessiné par Le Nôtre pour le Grand Condé à la fin du XVIIe siècle. Aux perspectives classiques du Grand Canal, de sa cascade et des parterres à la française, s’ajoutent le jardin anglo-chinois du Hameau, ainsi que les courbes romantiques du « Jardin anglais » avec l’île d’Amour et le temple de Vénus. Depuis Paris : Autoroutes A3 et/ou A1 sortie « Chantilly » ou D316 et D317. Depuis Lille et Bruxelles : Autoroute A1 sortie « Senlis ». Parking payant.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, découvrez une expérience mobile immersive proposée par le Château de Chantilly.

©RMN-Grand Palais