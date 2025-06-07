Castle Triathlon au Château de Chantilly Chantilly

Castle Triathlon au Château de Chantilly

Rue du Connétable Chantilly Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Que vous soyez nageur, cycliste, coureur ou que vous fassiez les trois en même temps, ce site ne vous décevra pas !

Tout au long du week-end, les athlètes et les spectateurs pourront profiter du château, de ses jardins et du village avec de la musique live, de la nourriture et des boissons, des activités pour les enfants, du yoga et bien plus encore…

Le nouveau parcours de course à pied est entièrement situé dans l’enceinte du château historique. L’un des nombreux sites que les coureurs traversent est la Maison de Sylvie, un petit pavillon de chasse du XVIIème siècle construit pour le roi Henri IV.

Les nageurs ont le plaisir de nager dans le Grand Canal, qui s’étend sur 2,5 km le long de l’Oise et les cyclistes emprunteront les routes désormais emblématiques, en passant par la forêt princière de Chantilly.

Que vous soyez nageur, cycliste, coureur ou que vous fassiez les trois en même temps, ce site ne vous décevra pas !

Tout au long du week-end, les athlètes et les spectateurs pourront profiter du château, de ses jardins et du village avec de la musique live, de la nourriture et des boissons, des activités pour les enfants, du yoga et bien plus encore…

Le nouveau parcours de course à pied est entièrement situé dans l’enceinte du château historique. L’un des nombreux sites que les coureurs traversent est la Maison de Sylvie, un petit pavillon de chasse du XVIIème siècle construit pour le roi Henri IV.

Les nageurs ont le plaisir de nager dans le Grand Canal, qui s’étend sur 2,5 km le long de l’Oise et les cyclistes emprunteront les routes désormais emblématiques, en passant par la forêt princière de Chantilly. .

Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France support@castleraceseries.com

English :

Whether you’re a swimmer, cyclist, runner or do all three at the same time, this site won’t disappoint!

Throughout the weekend, athletes and spectators alike can enjoy the castle, its gardens and the village with live music, food and drink, children’s activities, yoga and much more?

The new running course is located entirely within the grounds of the historic castle. One of the many sites runners pass through is the Maison de Sylvie, a small 17th-century hunting lodge built for King Henri IV.

Swimmers have the pleasure of taking a dip in the Grand Canal, which stretches 2.5 km along the river Oise, and cyclists will take to the now emblematic roads, passing through the princely forest of Chantilly.

German :

Ob Sie nun Schwimmer, Radfahrer, Läufer oder alle drei gleichzeitig sind, dieser Ort wird Sie nicht enttäuschen!

Das ganze Wochenende über können Athleten und Zuschauer das Schloss, die Gärten und das Dorf mit Live-Musik, Essen und Trinken, Aktivitäten für Kinder, Yoga und vielem mehr genießen?

Die neue Laufstrecke befindet sich vollständig auf dem Gelände des historischen Schlosses. Einer der vielen Orte, an denen die Läufer vorbeikommen, ist das Maison de Sylvie, ein kleiner Jagdpavillon aus dem 17. Jahrhundert, der für König Heinrich IV. gebaut wurde.

Schwimmer haben das Vergnügen, im Grand Canal zu schwimmen, der sich über 2,5 km entlang der Oise erstreckt, und Radfahrer fahren auf den mittlerweile ikonischen Straßen durch den fürstlichen Wald von Chantilly.

Italiano :

Che siate nuotatori, ciclisti, corridori o che facciate tutte e tre le cose contemporaneamente, questo sito non vi deluderà!

Per tutto il fine settimana, atleti e spettatori potranno godersi il castello, i suoi giardini e il villaggio con musica dal vivo, cibo e bevande, attività per bambini, yoga e molto altro ancora?

Il nuovo percorso di corsa si trova interamente all’interno del castello storico. Uno dei tanti luoghi che i corridori attraversano è la Maison de Sylvie, una piccola casa di caccia del XVII secolo costruita per il re Enrico IV.

I nuotatori avranno il piacere di fare un tuffo nel Grand Canal, che si estende per 2,5 km lungo il fiume Oise, mentre i ciclisti potranno percorrere gli ormai iconici percorsi attraverso la principesca foresta di Chantilly.

Espanol :

Tanto si eres nadador, ciclista, corredor o haces las tres cosas a la vez, ¡este sitio no te decepcionará!

Durante todo el fin de semana, atletas y espectadores podrán disfrutar del castillo, sus jardines y la aldea, con música en directo, comida y bebida, actividades infantiles, yoga y mucho más..

El nuevo circuito de atletismo está situado íntegramente en el recinto del histórico castillo. Uno de los muchos lugares por los que pasan los corredores es la Maison de Sylvie, un pequeño pabellón de caza del siglo XVII construido para el rey Enrique IV.

Los nadadores tendrán el placer de darse un chapuzón en el Gran Canal, que se extiende 2,5 km a lo largo del río Oise, mientras que los ciclistas recorrerán las ya emblemáticas rutas a través del bosque principesco de Chantilly.

L’événement Castle Triathlon au Château de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2018-12-14 par Chantilly-Senlis Tourisme