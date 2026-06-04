Concert BABEL par le Choeur d’hommes de la Villette à l’église Notre-Dame de l’Assomption de Chantilly Chantilly

Chantilly

Concert BABEL par le Choeur d’hommes de la Villette à l’église Notre-Dame de l’Assomption de Chantilly

5-7 Rue du Connétable Chantilly Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le Chœur d’Hommes de La Villette est un chœur masculin a cappella qui, depuis sa création en mars 2014, est rattaché à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette. Le 5 juillet, le choeur se produira à l’église Notre-Dame de l’Assomption à Chantilly.

Le Chœur d’Hommes de La Villette est un chœur masculin a cappella qui, depuis sa création en mars 2014, est rattaché à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette. Sous la direction de Loïk Blanvillain, sa composition a varié au fil des années de douze à quarante chanteurs, tous professionnels ou amateurs d’espaces et des métiers de l’architecture.

Composée de bénévoles investis, la troupe se constitue autour de valeurs communes le respect des lieux et du public, la diffusion au plus grand nombre d’une culture architecturale par le son, le sens de l’engagement, le rapport nécessaire de l’individu au collectif, la rigueur de son travail et l’élégance de ses représentations. Et c’est à travers ces valeurs, jetées ici comme pour un manifeste, que le Chœur fait une proposition active dans la formulation d’un monde que personne n’arrive à définir mais que chacun désire meilleur.

Notre programme s’appelle BABEL. Il est composé de chants religieux des trois religions du livre, car Babel, mythe présent dans les textes fondateurs de ces trois religions et vraisemblablement antérieur, c’est avant tout Bâb-Illah, c’est à dire la Porte de Dieu , donc un rapport très particulier au sacré celui d’un pont souhaité et projeté entre la Terre et le Ciel. Ensuite, ces chants sacrés, de composition ancienne ou moderne, sont tous interprétés dans leurs langues originales de composition. Se répondent ainsi des chants de toutes époques en latin, grec, anglais, ukrainien, russe, géorgien, estonien, persan, arabe, hébreu, araméen, turc, bosnien, yiddish, ladino, zoulou, swahili, isiXhosa et makagne, car Babel, c’est évidemment un rapport particulier au langage, et peut-être même la question de la différence entre langue et langage. Enfin, Babel, c’est aussi la volonté de bâtir, l’idée que le projet fait le commun, que construire quelque chose c’est permettre de faire société, d’inclure des individualités dans un espace collectif.

Cet ensemble de chants est accompagné par un corpus de textes (tous lus en français) autour de ces entrées, tirés de différents styles et époques des passages du pentateuque, de poésies contemporaines, de nouvelles, de romans de science-fiction, d’essais scientifiques, de documents historiques, qui sont aussi, autour de ce thème babélien, des langages différents s’appropriant un même mythe. A partir de ces chants et de ces textes, se répondant en contrepoint et formant un dialogue entre agencement des notes et musique des mots, une idée émerge peut-être que la musique la plus simple qui soit, celle du chant, qui n’a besoin de rien d’autre qu’une bouche pour la dire et une oreille pour l’entendre, est la véritable langue adamique, celle des origines, le Langage commun à ce qui forme ce petit espace que l’on partage et que l’on nomme l’Humanité.

Le 5 juillet, le choeur se produira à l’église Notre-Dame de l’Assomption à Chantilly. .

5-7 Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France choeurdhommes.lavillette@gmail.com

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English :

The Ch?ur d?Hommes de La Villette is a male a cappella choir which, since its creation in March 2014, has been attached to the École Nationale Supérieure d?Architecture de Paris La Villette. On July 5, the choir will perform at the Eglise Notre-Dame de l’Assomption in Chantilly.

L’événement Concert BABEL par le Choeur d’hommes de la Villette à l’église Notre-Dame de l’Assomption de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-06-04 par Chantilly-Senlis Tourisme