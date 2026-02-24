Brocante de Farges Saint-Marc-à-Frongier
Brocante de Farges Saint-Marc-à-Frongier samedi 8 août 2026.
Brocante de Farges
Aire de loisirs de Farges Saint-Marc-à-Frongier Creuse
Une des plus belles brocantes de La Creuse qui se déroule sur un site boisé d’exception, plus de 200 exposants sont présents chaque année.
BROCANTE
– emplacements sans réservation sur place le matin .
Aire de loisirs de Farges Saint-Marc-à-Frongier 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 73 57 michel.brunet777@orange.fr
