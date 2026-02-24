Brocante de Farges Saint-Marc-à-Frongier

Brocante de Farges

Aire de loisirs de Farges Saint-Marc-à-Frongier Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Une des plus belles brocantes de La Creuse qui se déroule sur un site boisé d’exception, plus de 200 exposants sont présents chaque année.

BROCANTE

– emplacements sans réservation sur place le matin .

Aire de loisirs de Farges Saint-Marc-à-Frongier 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 73 57 michel.brunet777@orange.fr

