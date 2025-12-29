Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc à Farges Saint-Marc-à-Frongier
Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc à Farges Saint-Marc-à-Frongier samedi 8 août 2026.
Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc à Farges
Saint-Marc-à-Frongier Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Partez à la découverte de la campagne creusoise en compagnie de randonneurs.
– rendez-vous au terrain de tennis à Farges
– départ 9h
– distance 10 km .
Saint-Marc-à-Frongier 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 21 11 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc à Farges Saint-Marc-à-Frongier a été mis à jour le 2025-12-27 par OT Aubusson-Felletin