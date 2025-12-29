Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc à Farges

Saint-Marc-à-Frongier Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Partez à la découverte de la campagne creusoise en compagnie de randonneurs.

– rendez-vous au terrain de tennis à Farges

– départ 9h

– distance 10 km .

Saint-Marc-à-Frongier 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 21 11 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc à Farges Saint-Marc-à-Frongier a été mis à jour le 2025-12-27 par OT Aubusson-Felletin