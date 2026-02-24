Les Mardis Festifs – Saint-Marc-à-Frongier

Les Mardis Festifs – Saint-Marc-à-Frongier mardi 7 juillet 2026.

Saint-Marc-à-Frongier Creuse

Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07

2026-07-07

Soirée fondu frites avec DJ Lucky Night   .

Saint-Marc-à-Frongier 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 86 54 00 

