Informations pratiques

Gron

Brocante de Gron

Gron Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Partez à la chasse aux bonnes affaires lors de la brocante de Gron, organisée sur le terrain du city stade.

Le Comité des fêtes de Gron organise une brocante le dimanche 13 septembre 2026 sur le terrain du city stade.

Les visiteurs pourront découvrir les stands dès 8h et profiter d’un moment convivial pour chiner, dénicher des objets d’occasion et faire de belles trouvailles. L’installation des exposants débutera à 7h, au tarif de 1 € le mètre linéaire. Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place.

Réservations par téléphone. .

Gron 18800 Cher Centre-Val de Loire +33 6 47 12 80 18

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English :

Go bargain hunting at the Gron flea market, held on the grounds of the City Stadium.

L’événement Brocante de Gron Gron a été mis à jour le 2026-07-31 par OT BOURGES