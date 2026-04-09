Brocante de la Pentecôte Vierzon
Brocante de la Pentecôte Vierzon lundi 25 mai 2026.
Vierzon
Brocante de la Pentecôte
1380 Place de la Libération Vierzon Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 08:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Organisée par le Comité des fêtes de Vierzon
.
1380 Place de la Libération Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 47 66 38 10
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English :
Organized by the Comité des fêtes de Vierzon
L’événement Brocante de la Pentecôte Vierzon a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de VIERZON
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