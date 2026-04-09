Vierzon

Brocante de la Pentecôte

1380 Place de la Libération Vierzon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 08:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Organisée par le Comité des fêtes de Vierzon

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1380 Place de la Libération Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 47 66 38 10

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English :

Organized by the Comité des fêtes de Vierzon

L’événement Brocante de la Pentecôte Vierzon a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de VIERZON